Miguel Garcia: "Ouvir o hino da Liga dos Campeões é arrepiante e dá motivação"

Na equipa de Rúben Amorim poucos são os jogadores habituados a estas andanças, pelo que Miguel Garcia aconselha a que os escolhidos pelo técnico "aproveitem o momento e se divirtam". Acima de tudo, que continuem a "ajudar-se uns aos outros", mostrando a união no plantel.

"Ouvir o hino da Champions é qualquer coisa de extraordinário. Para um jogador é sinal de que está a chegar ao mais alto nível e a um patamar de grandes equipas, como o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Manchester. Acredito que os jogadores do Sporting estejam super motivados e ansiosos por jogar esta competição que é fabulosa", afirma.

Foi na época de 2005/06 que Miguel Garcia sentiu pela primeira vez as emoções de estar na Champions, quando o Sporting, passadas algumas épocas, voltou à mais importante competição de clubes da UEFA, a exemplo do que sucede esta temporada. Em declarações a Bola Branca , o ex-jogador revela que ouvir o hino da prova "é arrepiante e dá sempre aquela motivação, aquela força extra de que os jogadores precisam".

Miguel Garcia, conhecido por "herói de Alkmaar", compreende perfeitamente a ansiedade de João Palhinha por ouvir o hino da Liga dos Campeões , no regresso do Sporting à prova, quatro anos depois.

Treinador do Sporting diz que o Ajax é uma equipa (...)

Alternativas a Coates para um "bom espetáculo"

Coates não vai jogar por castigo, Pedro Gonçalves por lesão. O ex-jogador sublinha que o capitão "é sempre uma peça fundamental".

Porém, já no embate com o FC Porto, Rúben Amorim revelou que tem alternativas, como foi o caso de Neto, "um jogador com muita experiência" e, acima de tudo, "habituado a jogar estas competições".



O Ajax que "gosta de ter bola" e Miguel Garcia confia num "bom espetáculo" entre duas equipas que "gostam de atacar". Começar com uma vitória deixará o Sporting "mais próximo do apuramento".

O Sporting-Ajax começa às 20h00, em Alvalade. Tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.