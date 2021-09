A equipa de sub-19 do Sporting empatou com o Ajax, por 1-1, esta quarta-feira, no jogo de estreia na Youth League.

Os leões abriram o marcador, em Alcochete, logo aos 10 minutos, por via de Mateus Fernandes. No entanto, ao minuto 49, Jensen empatou para os holandeses.

Sporting e Ajax estão empatados na liderança do grupo C da prova jovem da UEFA, ambos com um ponto. Besiktas e Borussia Dortmund defrontam-se esta quarta-feira.