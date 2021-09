O Dortmund arranca a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma vitória, por 2-0, no Vodafone Park, casa do Besiktas.

Jude Bellingham abriu o marcador, aos 20 minutos de jogo, e Haaland fez o segundo em cima do intervalo, aos 45+3, assistido por Bellingam.

O português Raphael Guerreiro foi titular na equipa alemã e somou os 90 minutos.

Dortmund chega à liderança do grupo C, onde o Sporting se estreia às 20h00, em casa, com o Ajax.