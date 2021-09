Amorim quer vencer o Ajax, um "clube parecido" ao Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer vencer o Ajax na estreia na Liga dos Campeões, um clube que considera semelhante aos leões na filosofia de apostar na formação, mas num momento diferente do projeto.

"São dois clubes com a mesma filosofia. O Ajax aposta muito na juventude, cria grandes jogadores como o Sporting, mas são dois clubes em momentos diferentes. Basta olhar para o Ajax, pela experiência e investimento, foram à meia-final da Liga dos Campeões em 2019. São equipas parecidas, mas o Ajax é uma equipa muito mais experiente nestes momentos, mas não damos nada como perdido, somos irreverentes e encaramos os jogos da mesma forma", disse.

O Ajax foi à meia-final da Liga dos Campeões em 2018/2019, mas Amorim recusa comparações da equipa atual dos leões a essa formação holandesa.

"Mesmo assim são diferentes, essa equipa jogava um futebol muito bonito e prático. Tinha muito talento, com jogadores com muita experiência na Europa, não há comparação. O Ajax também tem jogadores com experiência agora, com extremos abertos, muita qualidade e isso vem do treinador, que se manteve estes anos todos, conhece bem o clube. Tudo isto misturado torna o Ajax muito perigoso", atira.