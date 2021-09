Sporting pede auto de flagrante delito para Pepe

O Sporting pediu à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe, defesa do FC Porto, por lance com Coates no clássico, confirmou a Renascença.

Num canto aos 31 minutos, Pepe atinge o capitão do Sporting na cara. O videoárbitro não interveio e não assinalou grande penalidade a favor dos leões.

Sem intervenção da equipa de arbitragem no jogo, o Sporting apresenta a participação na expectativa que Pepe seja responsabilizado pela ação, que no entendimento do Sporting, foi uma agressão do capitão do FC Porto a Coates.

De acordo com o artigo 258º do regulamento disciplinar da Liga de Clubes, considera-se "verificada em flagrante a infração que é detetada através de objetos ou sinais percecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, que mostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou".

Após a participação do Sporting, a Comissão de Instrutores tem três dias para avaliar a situação e abrir, ou não, um processo disciplinar a Pepe.

Veja o lance no vídeo anexado.

[Atualizado às 15h31]