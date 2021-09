Adepto que caiu da bancada em Alvalade "já não corre risco de vida". Claque critica falta de condições

"A queda não foi provocada por um “desequilíbrio” do Associado em causa, mas sim pelo facto de um dos vidros de (suposta) segurança e protecção da Bancada Sul B se ter estilhaçado por completo, provocando a sua queda para a bancada imediatamente inferior", pode ler-se.

A claque leonina agradece a todos que "prontamente o socorreram e permitiram, com o seu decisivo contributo, que o sucedido não tivesse conhecido outro desfecho, porventura trágico e irreparável".

"Depois de muitas horas de incerteza e preocupação, podemos agora informar, com profundo alívio, que o nosso associado não corre perigo de vida e que, apesar de ainda hospitalizado, encontra-se estabilizado e a receber os necessários tratamentos médicos, tendo em vista a sua total recuperação dos múltiplos e graves ferimentos sofridos", pode ler-se no comunicado.

O adepto do Sporting que caiu da bancada no Estádio de Alvalado durante o clássico entre Sporting e FC Porto já não corre risco de vida. A garantia é dada pela claque dos leões "Duxxi", da qual o elemento fazia parte.

De acordo com a nota, tratou-se de "mero acaso e sorte momentânea", que outros adeptos do Sporting também não caíram até à bancada inferior, apesar de terem sofrido "diversos ferimentos em resultado do estilhaçar do aludido vidro, tendo sido necessário receberem o devido tratamento hospitalar".

A claque recorda que em 19 anos de existência nunca esteve sujeita a uma situação do género e questiona as condições de segurança do Estádio de Alvalade.

"Permitimo-nos questionar como é possível que, em pleno século XXI, num estádio moderno e recente, questões elementares de segurança como a qualidade e a condição dos materiais e dos respectivos suportes sejam deixadas ao acaso, aguardando que ocorra uma tragédia como a que esteve muito perto de suceder".

Crítica ao cartão do adepto

As claques do Sporting foram "movidas" para o anel superior depois da bancada habitualmente designada às grupos de adeptos terem sido reservadas a quem tenha cartão do adepto, uma iniciativa que tem merecido forte boicote por parte das claques leoninas.

"As entidades legisladoras e fiscalizadoras, tão preocupadas e expeditas em criar zonas segregadoras dentro dos recintos desportivos para aqueles que apenas pretendem apoiar o seu clube desportivo, nada fizeram para garantir que as condições de segurança existem e que sem as mesmas os recintos desportivos não podem abrir ao público", continua.



A claque "Duxxi" apela ainda que "antes de pensarem em inúteis cartões de adepto e em zonas específicas para o mesmo, deveriam, isso sim, pensar nas condições que um qualquer adepto enfrenta, semana após semana, nos diversos recintos desportivos espalhados por este País, onde a falta de condições de higiene e segurança são, infelizmente, uma constante".