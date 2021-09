Rúben Amorim diz que Sporting merecia vencer o clássico

Rúben Amorim admite que o Sporting não teve sempre o controlo do clássico com o FC Porto, no entanto, considera que os leões foram melhores do que o habitual frente ao rival e mereciam os três pontos.

"Não controlámos o jogo como devíamos, mas merecíamos vencer, fomos melhores", sublinhou o treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no final da partida da quinta jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, Amorim destacou que o Sporting merecia ter ido para o intervalo "com um resultado mais volumoso".

"Gostei da personalidade da equipa, fomos melhores do que temos sido contra o Porto. O resultado não foi o melhor. Tivemos oportunidades, tivemos duas flagrantes. Queríamos vencer", sublinhou o técnico.

O FC Porto conseguiu um empate tardio, algo que Rúben Amorim explica com o facto de ser "uma equipa mais maduraa: "Nós vamos lá chegar, precisamos de jogos destes semana sim, semana não para crescer."

Sarabia precisa de andamento, desvantagem diz pouco

O clássico de Alvalade marcou a estreia de Pablo Sarabia, "um jogador com muita qualidade" a quem, no entanto, falta "algum andamento".

"Vai ganhar. Tem muita vontade, é muito humilde", vincou Amorim.

Sporting e FC Porto estão empatados em segundo, com quatro pontos de atraso para o Benfica. Rúben Amorim desvalorizou, recordando que, na última época, os leões desperdiçaram uma vantagem grande:

"No ano passado tivemos muitos pontos de avanço. Tudo pode mudar. Não queríamos deixar fugir, mas esta equipa não desiste."