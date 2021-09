Sporting. Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás falham o clássico

Rúben Amorim, treinador do Sporting, confirma que Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás vão falhar o clássico frente ao FC Porto, apesar do treinador dos dragões, Sérgio Conceição, ter dito que contava que o trio jogasse.

"O Pote não vai estar nos próximos três jogos, o Gonçalo Inácio não joga com o Porto nem com o Ajax, e o Tiago Tomás também não vai jogar este jogo. O Coates poderá jogar e o Ugarte chega hoje às 20h30 e não vai jogar também", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Apesar das quatro ausências confirmadas, Amorim admite chamar jogadores das equipas jovens, como Tiago Ferreira e Gonçalo Esteves.

"Estamos bem e preparados, temos um plantel curto para isto mesmo. Vão jogadores que trabalharam alguns dias connosco da equipa B, que estão preparados para jogar e para vencer. Se houver consequências, eu sou o responsável. É uma maneira que o Esteves pode entrar e o Tiago Ferreira também. A responsabilidade é a mesma", atira.

Clássico deveria ser adiado

Amorim concorda com o selecionador nacional, Jorge Jesus e Sérgio Conceição: a jornada deveria ter sido adiada.

"Sou da mesma opinião, não faz muito sentido, o selecionador também o disse. Os clubes precisam dos jogadores e os melhores vão à seleção. Não é justo, temos de arranjar soluções para isso. Não faz muito sentido e concordo com a opinião geral de todos os treinadores", termina.

O Sporting-FC Porto joga-se neste sábado, em Alvalade, com apito inicial marcado para as 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.