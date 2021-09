Sarabia apresentado no Sporting. "É uma excelente oportunidade para mim"

Pablo Sarabia foi oficialmente apresentado como reforço do Sporting nesta sexta-feira, depois de ter estado ao serviço da seleção espanhola. O extrtemo é reforço de uma época por emprésitimo do PSG, no negócio que viu Nuno Mendes seguir no sentido contrário.

"Escolhi vir para o Sporting porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência”, começou por dizer, em declarações aos meios do clube.

O extremo recorda a passagem de nomes como "Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo, que é uma referência para mim". "Saber que ele começou a jogar nesta casa é mais um estímulo”,disse.

Sarabia já foi recebido pelo plantel e equipa técnica e faz um balanço positivo dos primeiros momentos em Alcochete.

"O ambiente é muito bom. Fui bem recebido por todos os meus colegas e pelo treinador, que me explicou alguns conceitos básicos sobre a forma de jogar da equipa. Gosto muito do estilo de jogo que me foi apresentado”, termina.