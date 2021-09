Amorim concorda com Conceição. "Porto saiu mais prejudicado, contaram os quilómetros"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, admite que o FC Porto saiu mais prejudicado do que os leões na preparação para o clássico, com mais jogadores nas seleções e com mais quilómetros de viagem.

A opinião foi lançada por Sérgio Conceição em conferência de imprensa, e Rúben Amorim concordou com a ideia.

"É verdade que o FC Porto saiu mais prejudicado em termos de viagens, com mais jogadores a chegarem em cima do jogo. O favoritismo é 50-50. O Porto saiu mais prejudicado porque teve mais jogadores nas seleções e fizeram a contagem aos quilómetros. Nós tivemos 12 ou 13 jogadores e completamos com miúdos. Isso não dá favoritismo a ninguém", disse.

O Sporting-FC Porto joga-se neste sábado, em Alvalade, com apito inicial marcado para as 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.