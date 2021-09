Varandas: "Conquistámos em três anos tantos títulos como os nossos rivais juntos"

Frederico Varandas aproveitou o terceiro aniversário como presidente do Sporting para enaltecer os títulos conquistados durante o seu mandato.

No editorial do jornal do Sporting, Varandas recorda que "a sombra do ceticismo pairava" sobre o clube, quando assumiu a presidência, e que "a possibilidade de reerguer o clube num futuro próximo parecia uma quimera e a alteração do ciclo vicioso dos últimos 40 anos afigurava-se uma ilusão". Agora, o líder leonino responde a quem duvidou.

"Conquistámos, em três anos, tantos títulos no futebol como os nossos rivais [FC Porto e Benfica] somam em conjunto. Passados 19 anos, fomos campeões nacionais. Em três anos, conquistámos vários títulos nas modalidades, dez deles europeus, o que representa mais de um quarto da totalidade [dez em 39]", escreve o presidente do Sporting.



"Se o sistema está mal, lutamos contra"

Varandas assinala, ainda, que o clube de Alvalade "foi construído por aqueles que visionam um Sporting à frente do seu tempo":

"Fazem-no sem contornar as regras ou quebrar princípios. Se o sistema está mal, lutamos contra o sistema, mesmo que em contracorrente."

Frederico Varandas foi eleito presidente do Sporting a 8 de setembro de 2018, sucedendo a Bruno de Carvalho, que fora destituído do cargo após o ataque a Alcochete. Bateu a concorrência de José Maria Ricciardi, João Benedito, Dias Ferreira, Rui Jorge Rego e Fernando Tavares Pereira, para se tornar o 43.º presidente da história do clube de Alvalade.