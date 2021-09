Nuno Mendes diz adeus ao Sporting. "Foi muito difícil despedir-me da minha casa"

Nuno Mendes, novo jogador do Paris Saint-Germain, despediu-se publicamente do Sporting através das redes sociais.

"Hoje foi muito difícil despedir-me daquela que foi a minha casa durante tantos anos. Agradeço a toda a estrutura que me ajudou a crescer e tornar me no profissional que sou hoje, devo lhes muito desde treinadores, colegas de equipa, roupeiros, fisioterapeutas, cozinheiros", pode ler-se.

O jovem internacional português deixa ainda um agradecimento aos adeptos: "Foi sem duvida com a vossa ajuda que mesmo sem estarem presentes ganhamos o campeonato que tanto desejávamos, tenho o maior orgulho de ter ajudado".

Nuno Mendes assinou pelo PSG no último dia de mercado, por empréstimo do Sporting. Os franceses pagam sete milhões pela cedência e ficam com opção de compra de 40 milhões de euros. Pablo Sarabia segue para o Sporting por empréstimo. O defesa já treinou hoje pela primeira vez em Paris.