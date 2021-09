Capitão do Sporting mais perto da recuperação a dois dias do clássico

Sebastián Coates está mais perto da recuperação da sua lesão no joelho, a dois dias do clássico entre Sporting e FC Porto, no sábado.

O capitão dos leões falhou a seleção uruguaia devido a uma lesão no joelho direito e tinha feito apenas tratamento. Hoje evoluiu para treino condicionado.

Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam apenas em tratamento e não deverão ser opção no jogo. João Palhinha já regressou a Alcochete depois de ter estado na seleção e junta-se às opções.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h00, na Academia. O Sporting-FC Porto joga-se sábado, às 20h30.