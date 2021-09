Tiago Tomás junta-se à lista de lesionados do Sporting

O avançado Tiago Tomás realizou tratamento no Sporting, devido a queixas na coxa direita, após regressar da seleção portuguesa de futebol de sub-21, a poucos dias do clássico com o FC Porto, marcado para sábado.

Tiago Tomás juntou-se ao uruguaio Coates e aos portugueses Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves na lista de atletas em tratamento, de fora dos treinos orientados pelo treinador Ruben Amorim, que prepara o jogo de sábado, em Alvalade, para a I Liga.

O técnico voltou a chamar ao treino desta terça-feira vários jovens da formação, dada a ausência de atletas para compromissos das seleções nacionais, e orienta nova sessão de trabalho na quarta-feira, às 10h00.