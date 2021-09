Sporting vence prémio europeu de futebol de formação

O Sporting venceu o prémio de 2021 da Associação Europeia de Clubes na categoria de futebol de formação.

O clube leonino foi premiado devido ao projeto de formação assente no Modelo Centrado no Jogador, com uma abordagem multidisciplinar, que integra áreas como a técnica, a tática, a científica e a tecnológica, entre outras.



"A meta final é a identificação de jogadores com o perfil Sporting CP, a criação de planos de desenvolvimento individual que incluam as várias vertentes integradas e ainda a criação de um programa pedagógico e educacional que incentive a carreira dual, isto é, a que os jovens atletas conjuguem a evolução desportiva com o progresso nas suas habilitações académicas", lê-se no comunicado do clube, no site oficial.



A Academia do Sporting competia com Valência (Espanha), Ludogorets (Bulgária) e Aberdeen (Escócia).