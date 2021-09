Sarabia explica mudança para o Sporting. "Em Paris era difícil jogar"

Pablo Sarabia explica que saiu do PSG para reforçar o Sporting, por empréstimo, para poder jogar e ser titular, o que acreditou que não seria possível em Paris, face à chegada de Messi e continuidade de Mbappé.

Em conferência de imprensa na seleção espanhol, o extremo admite que não sabe de que forma a saída para o Sporting pode afetar a sua presença na seleção, mas é o melhor para a sua carreira.

"Em Paris era difícil jogar, a decisão foi acertada. Quero jogar, desfrutar do futebol e tomei a decisão de ir para Lisboa. Não sei de que forma me afetará na seleção, o que sei é que vou tentar continuar a desenvolver o meu futebol e o meu jogo. É como me sinto bem", disse.

O internacional espanhol de 29 anos esteve as últimas duas épocas no PSG, onde apontou 22 golos. O avançado soma quatro golos em 11 internacionalizações.