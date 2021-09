Prémio europeu é prova do "grande trabalho" desenvolvido na formação do Sporting

Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting, congratula-se com a conquista do prémio de 2021 da Associação Europeia de Clubes na categoria de futebol de formação.

"É uma grande honra, é um grande orgulho e, acima de tudo, é a demonstração do grande trabalho de equipa que temos vindo a fazer, no futebol de formação, em conjugação com o futebol profissional", sublinha.



O dirigente leonino destaca as virtudes do projeto de formação do Sporting, assente no Modelo Centrado no Jogador, que tem como objetivo "que os jovens cresçam, atinjam os seus sonhos, joguem no futebol profissional e cheguem à equipa principal do Sporting":

"Desenvolvendo o jogador, desenvolvemos as equipas do Sporting, jogamos melhor futebol e, acima de tudo, contribuímos para que o ADN do Sporting seja cada vez mais forte e, no fundo, que a formação do Sporting seja todos os dias mais forte. É o que queremos na Academia."

O Sporting competia com Valência, Ludogorets e Aberdeen.