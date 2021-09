Ugarte utilizado na vitória do Uruguai sobre a Bolívia

Manuel Ugarte foi suplente utilizado na vitória do Uruguai sobre a Bolívia, por 4-2, de apuramento para o Mundial 2022.

O médio do Sporting jogou os últimos 20 minutos da partida, que os uruguaios selaram ainda antes dos 70 minutos, com golos de Giorgian de Arrascaeta (bis), Federico Valverde e Agustín Álvarez. Marcelo Moreno apontou os dois golos da Bolívia, o segundo já com Ugarte em campo.

O Uruguai passa a somar 12 pontos e sobe à quarta posição da tabela, a última de acesso direto ao Qatar. A qualificação é liderada pelo Brasil, com 21 pontos, seguido de Argentina, com 15, e Equador, com 13.