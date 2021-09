Sporting inclui Sarabia na lista para a Liga dos Campeões

A lista de inscritos do Sporting para a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões inclui Pablo Sarabia, sonante reforço de verão.

Na lista de 23 nomes, saltam também à vista os de Gonçalo Esteves, contratado ao FC Porto, José Marsà, proveniente do Barcelona, e Geny Catamo, internacional moçambicano, todos da equipa B.

Rúben Amorim também incluiu os reforços João Virgínia (guarda-redes), Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio e Manuel Ugarte na lista para a UEFA.

O Sporting está inserido no grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.

Lista de inscritos:

Guarda-redes: Antonio Adán, André Paulo, João Virgínia;

Defesas: Matheus Reis, Feddal, Coates, Luís Neto, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, José Marsà, Gonçalo Esteves;

Médios: João Palhinha, Bruno Tabata, Matheus Nunes, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança;

Avançados: Jovane Cabral, Nuno Santos, Pablo Sarabia, Geny Catamo e Paulinho.