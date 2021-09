Pablo Sarabia "ansioso" por jogar pelo Sporting

Pablo Sarabia está "ansioso por jogar de verde e branco". O avançado, de 29 anos, reagiu, nas redes sociais, à mudança de Paris para Lisboa e declarou está "muito feliz por chegar ao Sporting".

O internacional espanhol foi cedido pelo PSG aos campeões nacionais e o clube francês suporta a totalidade do salário do jogador. Sarabia não entrava nos planos principais de Mauricio Pocchetino, ainda que o treinador o tenha utilizado em dois jogos do campeonato, esta época.

Lançou-o frente a Troyes e Estrasburgo, sendo que ele marcou na partida da 3.ª jornada da Ligue 1, ao Estrasburgo.

Perante o cenário de utilização reduzida, Sarabia, que pretende estar no Mundial do Qatar, com a Espanha, aceitou a mudança para Alvalade.

Formado no Real Madrid, o avançado passou por Getafe e Sevilha, antes de se transferir para Paris, por 18 milhões de euros. O Paris Saint-Germain contratou Nuno Mendes, por empréstimo, a troco de 7 milhões e tem opção para ficar com o lateral-esquerdo fixada em 40 milhões de euros.