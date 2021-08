Sporting empresta Joelson ao Basileia por duas temporadas

Joelson Fernandes vai jogar no Basileia, por empréstimo do Sporting. A Renascença apurou que o acordo prevê duas épocas de cedência, mas com possibilidade de o Sporting chamar o jogador no final da primeira temporada.

O extremo, de 18 anos, é um dos jogadores promissores da formação do Sporting e há duas épocas foi mesmo utilizado em quatro partidas pela equipa principal.

Em 2020/21, Joelson atuou pelos sub-23 e pela equipa B, pela qual já realizou dois jogos esta temporada. O jovem avançado tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.