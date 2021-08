PSG negoceia Nuno Mendes e sugere empréstimo de Sarabia ao Sporting

Nuno Mendes está a ser negociado entre PSG e Sporting. De acordo com o jornal "L'Équipe", o clube francês pretende contratar o lateral e ceder, a título de empréstimo, o avançado espanhol Pablo Sarabia, que não entra nos planos de Mauricio Pocchetino.

A cláusula de rescisão de Nuno Mendes é de 70 milhões de euros e a cedência de Sarabia serviria para baixar as exigências do Sporting.

Os leões estarão disponíveis para negociar Nuno Mendes, de 19 anos, por uma verba a rondar os 40 milhões de euros. Valor que o Manchester City terá recusado pagar, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio romano, que se baseia em fontes ligadas ao processo.

Sarabia, de 29 anos, não é opção principal no PSG, ainda que tenha sido lançado frente a Troyes e Estrasburgo. O espanhol marcou, mesmo, ao Estrasburgo, na vitória, por 4-2.

Formado no Real Madrid, deu nas vistas no Getafe e transferiu-se para o Sevilha. Iniciou a terceira época no PSG. Sarabia recebe um ordenado acima dos 5 milhões de euros, por época.