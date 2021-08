PSG anuncia contratação de Nuno Mendes

De acordo com a imprensa nacional, a transferência definitiva ficou prometida, e apenas não acontece já devido ao "fair-play" financeiro.

O PSG fica com uma cláusula de compra de 40 milhões de euros.

O Paris Saint-Germain anunciou, em comunicado, a contratação de Nuno Mendes, do Sporting.

Nuno Mendes estreou-se na equipa principal do Sporting em 2019/20, lançado por Rúben Amorim. Foi titular na época passada no Sporting e figura importante na conquista do título.



Em troca, o Sporting deverá receber ainda Pablo Sarabia, extremo de de 29 anos que não é opção principal no PSG, ainda que tenha sido lançado frente a Troyes e Estrasburgo.

O espanhol marcou, mesmo, ao Estrasburgo, na vitória, por 4-2.

Formado no Real Madrid, deu nas vistas no Getafe e transferiu-se para o Sevilha. Iniciou a terceira época no PSG. Sarabia recebe um ordenado acima dos 5 milhões de euros, por época.