Oficial. Sarabia é reforço do Sporting

O avançado Pablo Sarabia é reforço do Sporting para a próxima época. O espanhol chega por empréstimo do PSG, envolvido no negócio de Nuno Mendes.

Os leões recebem o jogador, mas é o clube francês a pagar o salário do internacional espanhol na totalidade.

O extremo de 29 anos perdeu algum espaço na temporada passada no Paris Saint-Germain, mas era figura do clube na temporada 2019/2020, com 14 golos e 7 assistências em registo.



Formado no Real Madrid, Sarabia destacou-se no Getafe e no Sevilha, clube onde atingiu o melhor nível da carreira. Em 2018/19, apontou 23 golos e 14 assistências em 52 jogos disputados.

