Rúben Amorim e o mercado. “Espero que o Hugo Viana desligue o telefone”

O treinador do Sporting espera que Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, desligue o telefone nos últimos dias de mercado.

“Todos [os jogadores], são todos muito importantes, nem gosto de falar do mercado. Estou à espera que feche porque quero ficar com todos. Espero que feche rápido e que o Viana desligue o telefone”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões reconhece, no entanto, que “há jogadores que têm características mais difíceis de colmatar”.

“Olhando para o Nuno Mendes com o Vinagre são ambos rápidos, fortes no um para um, fortes ofensivamente, o Nuno Mendes melhor defensivamente, mas um não é o outro; o Palhinha não temos ninguém igual; o Pote faz muitos golos e o Matheus Nunes tá num crescimento incrível”, acrescenta.

Na conferência de imprensa de antevisão da quarta jornada da I Liga, Amorim lembrou que o Sporting ainda não derrotou o Famalicão.

“Vai ser um jogo complicado, afinal falamos de um grupo de talentos, de bons jogadores e com um treinador que apresenta um futebol muito positivo. É verdade que têm zero pontos, mas vão defrontar o Sporting e isso retira-lhes responsabilidade. Não havia melhor jogo para eles neste momento. Receberam jogadores novos e temos algumas dúvidas do onze que podem apresentar. Desde que o Famalicão subiu de divisão ainda não vencemos este rival e é importante pensar nisso para motivar a nossa equipa”, referiu.

Já sobre a Liga dos Campeões, o técnico campeão nacional referiu apenas: "É um mundo novo para a maioria dos jogadores e do treinador, que tem um registo pessoal péssimo [risos]. Estou muito entusiasmado para esta competição e depois logo vamos ver o que vai acontecer logo vemos o que vai acontecer."