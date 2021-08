Matheus Nunes feliz com chamada à Seleção do Brasil

O médio do Sporting Matheus Nunes está feliz com a convocatória para a Seleção do Brasil.

Numa mensagem no Instagram, o luso brasileiro considera que esta chamada de Tite à canarinha é "o melhor presente que podia receber", no dia em que faz 23 anos.

Matheus Nunes tem dupla nacionalidade e estava na lista de 40 jogadores do selecionador Fernando Santos para a equipa das quinas.

O Brasil alargou a convocatória a mais nove atletas devido às dúvidas sobre a autorização de viagens para o país devido à pandemia da Covid-19. Em causa as partidas contra Chile, Argentina e Peru de qualificação para o Mundial 2022.