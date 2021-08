Plata desfalca ataque do Sporting

Gonzalo Plata lesiona-se e é a mais recente baixa no plantel do Sporting, a dois dias da deslocação a Famalicão.

O equatoriano de 20 anos fez apenas trabalho condicionado no relvado e é o único nome no boletim clínico. Plata não tem sido opção no Sporting e esteve apenas uma vez no banco, na primeira jornada com o Vizela.

Sporting volta a treinar na sexta-feira pela manhã. À tarde, Rúben Amorim faz a antevisão ao jogo, às 16h30, em Alvalade.

O Famalicão-Sporting joga-se neste sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.