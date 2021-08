Hugo Viana. “Estamos confiantes, jogo a jogo”

O diretor desportivo do Sporting está confiante no valor da sua equipa, mas lembra que “não há grupos melhores ou piores” na Liga dos Campeões.

"É uma reação de confiança, como calculo que seja de todas as equipas. Não havia grupos melhores ou piores, para qualquer equipa que estivesse neste sorteio. É uma competição extremamente bonita para se jogar. Estamos confiantes no nosso valor, jogo a jogo e logo veremos o que acontece", disse Hugo Viana à Sporting TV.

Segundo o dirigente leonino, "as três equipas são excelentes”.

“O campeão turco, o Ajax também é o campeão holandês, o Borussia tem extrema experiência nesta competição”, detalha.

Viana repete o habitual discurso da liga portuguesa: “É jogo a jogo, trabalhar ao máximo, estar confiante e dar o máximo pelo nosso clube”.

“O espírito é de confiança mas acima de tudo de muita responsabilidade, por isso, como o nosso treinador diz, e bem, é jogo a jogo", acrescenta.

O Sporting está no Grupo C com Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.