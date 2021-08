Sporting confirma contratação de João Virgínia

O Sporting anunciou, em comunicado, a contratação do guarda-redes João Virgínia, por empréstimo do Everton. De acordo com a imprensa nacional, os leões ficam com uma opção de compra.

Com apenas 21 anos, Virgínia chega do Everton, onde chegou a estrear-se na Premier League na época passada. No total, somou três jogos na equipa principal.

"Estou mesmo muito feliz por poder representar este clube. Regressar a Portugal era um dos meus objetivos, por isso quando soube que o Sporting CP estava interessado fiquei muito feliz e quis logo vir", disse, aos meios do clube.

João Virgínia passou pela formação do Benfica até assinar pelo Arsenal, em 2015. Trocou os "gunners" pelo Everton em 2018.

O guarda-redes internacional sub-21 é o substituto de Luís Maximiano, que deixou o Sporting para reforçar o Granada. Virgínia deverá ocupar a posição de suplente de António Adán, que é indiscutível nas opções de Rúben Amorim.