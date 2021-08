Folga não traz surpresas a Rúben Amorim. Todos aptos no Sporting

O plantel do Sporting voltou aos treinos esta terça-feira, após um dia de folga, e Rúben Amorim contou com todos os jogadores no relvado de Alcochete.

O treinador iniciou a preparação do jogo da 4.ª jornada, frente ao Famalicão, marcado para sábado, às 20h30. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O jogo marcará o reencontro de vários jogadores do Sporting com o Famalicão. Rúben Vinagre, Ugarte e Pedro Gonçalves passaram pelo emblema agora treinado por Ivo Vieira.

O Sporting está na frente do campeonato, com os mesmo nove pontos do Benfica, fruto de três vitórias nos três jogos realizados. O Famalicão está no penúltimo lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado. A equipa leonina volta a treinar esta quarta-feira, às 10h00, em Alcochete.