Diaby rescinde com o Sporting e reencontra Keizer no Al Jazira

Abdoulay Diaby rescindiu contrato com o Sporting e já foi confirmado como reforço do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Os leões resolvem mais um processo pendente e poupam quatro milhões de euros em salários relativos aos dois anos de contrato que restavam com o maliano.

O jogador, por sua vez, reencontra Marcel Keizer, seu primeiro treinador em Alvalade e que está no Al Jazira, desde que deixou o Sporting.

Na primeira época em Lisboa, o jogador contratado ao Club Brugge, por 4,5 milhões euros, fez 44 jogos e marcou sete golos. Deixou o clube na temporada seguinte e foi emprestado ao Besiktas. Na época passada, depois de um primeiro empréstimo, sem sucesso, ao Getafe, foi cedido ao Anderlecht.