Nuno Mendes recuperado e disponível para o Belenenses SAD, revela Amorim

Nuno Mendes está recuperado da entorse no pé e está convocado para a receção do Sporting ao Belenenses SAD, este sábado, revelou Rúben Amorim, que mantém o véu em relação a quem será o titular.

"Já é opção, está convocado e depois logo se vê quem é o jogador escolhido. Temos dois bons jogadores [Vinagre] para essa posição", disse, em conferência de imprensa.

O lateral lesionou-se num treino após a Supertaça e Rúben Vinagre, reforço de verão, jogou de início frente ao Vizela e Braga. Amorim fez uma análise à equipa de Petit, que considera que mudou em relação à temporada passada.



"Conhecemos bem a equipa, o treinador também nos conhece bem, jogámos no ano passado no mesmo sistema. O Belenenses SAD mudou um bocadinho este ano, joga com dois avançados e três médios. Tem um avançado, o Ndour, que não tinha no ano passado, que é um jogador muito forte no espaço, alto, com técnica, muito perigoso, e temos que ter cuidado com isso. O Cassierra continua um jogador muito forte entre-linhas", explica.