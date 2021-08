Amorim afasta Slimani e reforço para o ataque. "Não mudo de ideias de um dia para o outro"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, desmente o rumor que o clube estará a negociar a contratação de Slimani e sublinha que ficará com Paulinho e Tiago Tomás como as opções para a frente de ataque.

"Vamos ficar com dois avançados, que são o Paulinho e o Tiago Tomás. Em caso de urgência temos outros jogadores que podem fazer a posição. Os adeptos gostam do Slimani, mas não mudo de ideias de um dia para o outro", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a possível saída de Jovane, Amorim recorda que há rumores que associam muitos jogadores dos leões à saída, e não garante a continuidade de todos: "Há rumores do Jovane, do Pote, Matheus, Palhinha. Não temos certezas de nada, vamos vendo dia a dia, não adianta sofrer por antecipação".

João Virgínia está na iminência de ser anunciado como reforço do Sporting, depois da saída de Maximiano. O técnico não confirma, mas elogia o potencial do internacional sub-21.

"É um excelente guarda-redes, ainda não é do Sporting, só posso dizer que é um jovem com futuro, não posso dizer mais do que isso. O Callai é um grande talento, esperamos grandes coisas dele, mas é muito jovem, não vamos meter pressão nesse. Guarda-redes é uma posição especial, de grande pressão", termina.