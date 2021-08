Sporting na máxima força para jogo com a Belenenses SAD

Rúben Amorim prepara o jogo com a Belenenses SAD, com o plantel do Sporting na máxima força. Nuno Mendes voltou a treinar sem limitações e poderá regressar já este fim de semana, depois de praticamente três semanas de ausência, devido a lesão.

Rúben Vinagre tem sido a opção inicial do treinador para a lateral-esquerda. O Sporting é um dos líderes do campeonato, com seis pontos, e no sábado defronta um adversário que não pontuou nas duas primeiras jornadas.

A equipa volta a treinar na sexta-feira, em Alcochete. O jogo é no sábado, às 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.