Litígio entre Osasuna e Torino será argumento para Sporting reclamar 30 milhões por João Mário

O Sporting vai avançar com queixa contra o Inter de Milão , junto da FIFA e do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), e reclamar o pagamento de uma indemnização de 30 milhões de euros, pela forma como João Mário deixou os italianos e assinou pelo Benfica.

Recusou e rescindiu com o jogador, abrindo a porta ao Benfica para assinar com João Mário, a custo zero. O Sporting tem suspeitas sobre a forma como o processo se desenrolou e vai avançar com queixa na FIFA e no TAS.

Segundo o "Record" avança, uma decisão recente da FIFA, que deu razão ao Osasuna numa situação semelhante que opõe o clube espanhol ao Torino. Álex Berenguer foi transferido do Osasuna para o Torino, com uma cláusula que previa indemnização, no caso de o jogador ser vendido ao Atlético de Blbau, o que acabou por suceder.

A FIFA condenou o Torino a pagar 1,5 milhões de euros ao Osasuna. A decisão é passível de recurso no TAS.