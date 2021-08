Santa Maria queixa-se de que Sporting falhou pagamento por Paulinho

O Santa Maria acusa o Sporting de falhar o pagamento que terá sido acordado entre os clubes, relativo aos direitos de formação de Paulinho.

O avançado, formado no clube de Barcelos, foi transferido do Braga para o Sporting, por 16 milhões de euros. O Santa Maria, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, terá direito a 480 mil euros, mas Hugo Lourenço, responsável pelo departamento financeiro do Santa Maria, revela, à Renascença, que o Sporting não cumpriu com os prazos estabelecidos e ainda não transferiu qualquer montante.

"Não chegou qualquer valor. No dia 1 de fevereiro de 2021, o Braga comunicou a transferência de Paulinho e ao abrigo do mecanismo de solidariedade o Sporting tinha 30 dias para entrar em contacto connosco e proceder ao pagamento. Isso não aconteceu. Aguardámos e contactámos o Sporting que nos comunicou o plano de pagamento que pretendia seguir. Nós fizemos uma contraproposta, a que o Sporting não foi sensível. Entretanto, o prazo para pagamento da primeira prestação, de um valor muito pequeno, já venceu e não foi pago", relata Hugo Lourenço.