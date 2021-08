Decisão de deixar o Sporting foi difícil, mas era o momento de Max "virar a página"

"Quando joguei no Sporting, com 20 anos, dizia-se que ia substituir o Rui Patrício. Não venho para suceder a Rui Silva. Cada jogador tem o seu trajeto. Venho para fazer o melhor. Cada um tem a sua história e eu vim para fazer a minha história", sublinha.

O Granada paga, no imediato, 4,5 milhões de euros pelo guarda-redes que sucede a Rui Silva, que saiu para o Betis. As comparações entre os dois portugueses "são normais", entende Max, que diz estar preparado para escrever a sua própria história no clube.

Luís Maximiano reconhece que deixar o Sporting foi "uma decisão difícil" , mas o guarda-redes, reforço do Granada, sentiu que "era o momento de virar a página e abraçar um novo projeto".

Aarón foi titular na 1.ª jornada do campeonato espanhol e questionado sobre se acredita que pode agarrar já o lugar, Luís Maximiano diz que trabalhará para isso, porque tem noção de que, apesar do investimento do Granada, não tem lugar garantido.

O guarda-redes, de 22 anos, abordou ainda a possibilidade de se destacar no Granada e despertar a atenção de Fernando Santos. "Todos querem ir à seleção", vinca, comprometendo-se a "trabalhar para crescer".

Depois de ter sido aposta principal do Sporting em 2019/20, Max foi remetido para segundo plano na temporada passada, com Adán a titular. O guarda-redes sai para o Granada, clube pelo qual assina por quatro temporadas,para jogar com mais regularidade.