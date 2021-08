​“Maximiano não quis esperar pela baliza do Sporting”

Joaquim Melo, antigo guarda-redes dos leões, admite que Luís Maximiano “tem qualidade para poder ser o futuro guarda-redes do Sporting”, mas ao sentir que “iria estar mais um ano a jogar pouco, e é normal que queira jogar com regularidade, não quis esperar e saiu”.



Luís Maximiano assinou contrato válido por quatro temporadas com o Granada, com o Sporting a encaixar no imediato 4,5 milhões de euros.