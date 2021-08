Rúben Amorim. “Mérito dos jogadores por aguentarem o resultado”

O treinador do Sporting considera que os leões foram superiores na maior parte do tempo e destaca a capacidade da equipa de aguentar o resultado quando estavam com 10 em Braga.

"Fomos uma equipa muito competente. Uma primeira parte onde dominámos o jogo, com o Sp. Braga a ter de bater muita bola e nós a controlarmos. Podíamos ter sido melhores no ataque, faltou aqui ou ali alguma energia. Até ao golo não houve grande história, um jogo dividido com ascendente do Sporting. Fizemos dois golos, desligámos um pouco e depois da expulsão o jogo teve só um sentido", afirmou, em declarações à SportTV.

Rúben Amorim reconhece algumas dificuldades quando ficaram com 10 [expulsão de Matheus Reis], mas considerou que a principal razão foi “o cansaço”.

“Mas o Sp. Braga também aprende, as equipas e treinadores vão aprendendo onde quebrar um bloco baixo de 10 jogadores. Há sempre variáveis que não controlamos, mas mérito dos jogadores por aguentarem o resultado", acrescenta.

Ugarte estreou-se e segundos depois, o Sporting sofreu golo. Arrependido?

"Se estivesse lá o Palhinha não tinha impacto. Íamos pôr o Dani Bragança] porque tem bola e precisávamos de bola. Com outra saída com clarividência podíamos ter feito o terceiro. Há coisas que não controlamos, o treinador devia ter sido mais rápido", considerou.

O Sporting venceu o Sp. Braga por 2-1.