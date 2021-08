João Mário? "Só quem não vê Matheus Nunes jogar é que pode ficar preocupado"

"Essa conversa de que o Sporting está arrependido... Não estamos arrependidos de nada. O Sporting fez o seu papel e as pessoas fizeram as suas escolhas", comenta o treinador, em relação ao processo que levou João Mário a assinar pelo Benfica.

João Mário não tira o sono a Rúben Amorim. O médio está em forma no Benfica, mas o treinador do Sporting não está preocupado com a qualidade que terá eventualmente perdido no plantel.

Rúben Amorim acrescenta, ainda, que "não trocava nenhum jogador da minha equipa por qualquer jogador do Porto ou do Benfica", para garantir que está satisfeito com o plantel que tem no balneário.

O Sporting joga com o Braga, no sábado, e já contará com Ugarte, que chegou do Famalicão, e com Porro, recuperado de lesão. Nuno Mendes, ainda a recuperar de problemas físicos, não é opção. O jogo é às 20h30 e tem acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt.