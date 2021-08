Sporting anuncia contratação de Ugarte

"É um salto muito grande na minha carreira. Quando havia rumores, o Seba Coates entrou em contacto comigo e perguntou se precisava de algo, de alguma ajuda. Já conheço o Vinagre do FC Famalicão e estou muito contente. Todos, na Academia, me fizeram sentir parte do Sporting CP e isso é muito bonito", disse, aos meios do clube.

O Sporting anunciou a contratação, em comunicado, do médio Manuel Ugarte, proveniente do Famalicão, que assina contrato válido por cinco épocas, até 2026, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ugarte foi usado no primeiro jogo oficial da época do Famalicão, na vitória por 1-0 frente ao Estoril, na Taça da Liga, mas já não jogou com o Paços de Ferreira, na noite de domingo, a contar para o arranque do campeonato. Antes da oficialização, Ugarte despediu-se dos adeptos nas redes sociais.

"Hoje termina uma etapa especial, Quero agradecer ao clube por confiar em mim e abrir-me as portas do futebol europeu. Quero agradecer aos funcionários, colegas de equipa e treinadores por estes s eis meses, onde cumprimos com o objetivo do clube", afirmou.

Formado no Fénix, onde jogou duas épocas na equipa principal, Ugarte já foi chamado à seleção principal do Uruguai, mas ainda não somou qualquer internacionalização.

Ugarte chega para o meio-campo do Sporting, que perdeu João Mário em relação à época passada, e é o quarto reforço confirmado dos leões, depois de Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves e Ricardo Esgaio.