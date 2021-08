Porro recuperado para a visita a Braga

O lateral Pedro Porro está recuperado da lesão no joelho e junta-se às opções do Sporting para o jogo do próximo sábado, frente ao Sporting de Braga.

O internacional espanhol sofreu uma luxação no joelho direito na reta final da pré-época, num amigável frente ao Belenenses SAD e falhou a Supertaça, frente ao Braga, e a primeira jornada, em casa com o Vizela.

O lateral já treinou integrado nesta segunda-feira, segundo esclareceu o clube, e a única baixa é Nuno Mendes, que se limitou a fazer tratamento e continua em dúvida para o jogo.

Rúben Amorim orienta nova sessão de trabalho na terça-feira, às 10h00, em Alcochete. O jogo em Braga está marcado para o próximo sábado, no Estádio Municipal de Braga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.