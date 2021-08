Sporting pode encaixar mais de um milhão de euros com venda de Matheus Pereira ao Al Hilal

O Sporting prepara-se para encaixar mais uma verba considerável, relativa a direitos de formação de um jogador. No caso, trata-se de Matheus Pereira. O avançado foi transferido do West Bromwich Albion para o Al Hilal e o clube português tem direito a 5% do valor do negócio.

Os clubes não divulgaram o montante envolvido, mas a imprensa inglesa fala de uma verba a rondar os 25 milhões de euros. Caso se confirme, o Sporting será compensado, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, com 1,25 milhões de euros.