Rúben Amorim: "A vitória é completamente justa"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, considera que a vitória por 3-0 frente ao Vizela na primeira jornada do campeonato é "completamente justa".

"Fizemos o Vizela correr, podíamos ter feito o golo na primeira parte, tivemos várias ocasiões e criámos espaço na largura. Depois do primeiro, tornou-se tudo mais fácil. A vitória é completamente justa", começa por dizer à Sport TV.



Ainda assim, o técnico não esconde que há muito a melhorar: "Ainda temos que melhorar obviamente, como na finalização. Já estivemos muito bem na possa, contra uma equipa que veio agora para a primeira divisão, que estava com aquela ansiedade normal. Temos mais paciência com bola, mesmo com a presença dos adeptos. Vamos melhorar", atira.

Rúben Vinagre fez a estreia no Sporting, depois da lesão de Nuno Mendes, e recebeu elogios de Amorim: "É um miúdo que pode crescer muito, mas confirmou tudo o que sabíamos. Tem de trabalhar muito para ser opção e crescer como jogador".

Pote "não esteve cá"



Apesar dos dois "golaços", Amorim deixou uma breve crítica ao rendimento de Pedro Gonçalves na primeira parte: "Custou mais ao Pedro [o ruído das bancadas], demorou 45 minutos. Na primeira parte, deve ter sido o barulho, não esteve cá. Gostei, eles têm de se habituar, a velocidade do jogo é diferente. A limitação que eu vejo é que não consigo falar com os jogadores", termina.