Delfim: "Sporting não fica fragilizado sem Nuno Mendes"

A alternativa, ao que tudo indica, será Rúben Vinagre, que assim se poderá estrear pelo Sporting. O lateral contratado ao Wolverhampton jogou no Famalicão e no Olympiacos na época passada.

Nuno Mendes está indisponível para a estreia do Sporting no campeonato, esta noite, frente ao Vizela, mas, apesar de o considerar "um jogador muito importante, uma referência", Delfim acredita que os leões não ficarão mais fracos.

"Vai ser um Vizela motivadíssimo por voltar ao principal escalão do futebol português, e o Sporting, mesmo tendo ganho a Supertaça, não pode desvalorizar o adversário. Apesar das dificuldades que possa ter, o Sporting tem todas as condições para ganhar o jogo", assegura.

Independentemente das ausências, Delfim aposta no triunfo sportinguista, esta noite, perante um Vizela com motivação extra.

Luta a três pelo título

Quanto ao campeonato, Delfim antevê uma corrida ao título a três e espera um bom início dos leões, após a conquista da Supertaça.



"Espero um início de campeonato empolgante por parte do Sporting, por já ter conquistado a Supertaça, onde se impôs com todo o mérito. Face à prestação do Benfica no jogo com o Spartak, e pela forma como o FC Porto terminou a época passada, prevê-se que seja um campeonato disputado a três", conclui.