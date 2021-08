Rúben Amorim preparado para perder jogadores influentes do Sporting

Rúben Amorim revela que está "satisfeito" com os jogadores que tem neste momento à disposição e "confortável" com o número de pontas de lança do plantel.

O treinador encara a situação sem alarme: "O Matheus [depende] depende do mercado. Já foi o Nuno, o Palhinha. Estamos preparados pata tudo, sabemos que temos de vender, sabemos do momento do clube e encaramos isso com normalidade. Eu faço o meu papel e digo ao Hugo para não vender", desdramatiza.

Rúben Amorim encara o mercado de transferências, que fecha a 31 de agosto, com a consciência de que vai perder um ou mais jogadores influentes no plantel.

Quem poderá chegar a Alvalade é Manuel Ugarte. O médio uruguaio está a ser negociado com o Famalicão e é uma situação para acompanhar. Por agora, Rúben Amorim sublinha que está "satisfeito com os médios do plantel".

O Sporting estreou-se esta época com a vitória na Supertaça diante do Sporting de Braga e joga esta sexta-feira, para a 1.ª jornada do campeonato, com o Vizela, em Alvalade, às 20h15, Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.