Rúben Amorim não faz ideia da forma em que estão Porto e Benfica

Rúben Amorim não sabe, não faz ideia, diz, do momento de forma em que estão FC Porto e Benfica, principais rivais do Sporting na luta pelo título. O treinador não soube responder à questão colocada na conferência de imprensa, esta quinta-feira, revelando, sim, conhecimento aprofundado do estado do Braga, adversário dos leões na Supertaça, e do Vizela, primeiro opositor do Sporting no campeonato. "Desconheço a forma em que estão [FC Porto e Benfica]. Vimos muito o Braga, que continua forte e tem vários jogadores ainda ausentes, como disse o seu treinador, mas não faço ideia da forma dos outros dois clubes", diz. Neste sentido, Rúben não consegue definir qual dos três principais candidatos está melhor na véspera do arranque da I Liga. "Vizela vem para tentar vencer o jogo" Além do Braga, o técnico dos leões revela também conhecimento sobre o Vizela, equipa que defronta esta sexta-feira, na partida inaugural do campeonato. A equipa minhota vem da II Liga, mas será um erro, adverte, relaxar a pensar no estatuto das duas equipas.

"O Vizela está preparado para a I Liga. Conhecemos bem o Vizela, desde o Campeonato de Portugal, quando estávamos no Braga B. Se não estivermos na nossa máxima força, podemos perder pontos com o Vizela. Têm um espírito muito forte, parecido com o nosso, de grande entreajuda. Não têm nada a perder", avisa. Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, disse que a sua equipa iria a Alvalade "desfrutar do jogo", mas Rúben Amorim não vai no que considera ser um engodo e sublinha que "eles vêm para tentar vencer o jogo". A solução, para que não haja surpresas, defende, passa por "correr mais do que o Vizela". A vitória na Supertaça, sobre o Braga, é um bom indicador, mas "há ainda muito para melhorar" e o técnico tem a expetativa de registar alguma evolução no desafio com os minhotos. Nuno Mendes e Porro fora das opções Rúben Amorim confirmou as ausências de Pedro Porro e Nuno Mendes das opções para o encontro com os vizelenses e, sem garantir, admitiu que Rúben Vinagre é o candidato mais forte para ocupar o lugar do internacional português, sendo que Ricardo Esgaio poderá manter a titularidade na lateral direita. Alvalade terá público, pela primeira vez desde o início da pandemia. Foi uma época inteira sem público que redundou na conquista do título, 19 anos depois. Rúben está consciente de que a equipa acabará por "ouvir assobios, quando não estiver bem", mas encara essa situação como mais um momento de crescimento para os seus jogadores.

Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa Foto: Estela Silva/EPA Foto: Estela Silva/EPA