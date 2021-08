Contrato milionário "não fará deslumbrar" Pedro Gonçalves

Pedro Gonçalves não se deixará deslumbrar pelo significativo aumento de salário no Sporting, garante, em entrevista a Bola Branca, o seu antigo treinador nas camadas jovens do Sporting de Braga, Luís Cerqueira.

O internacional português vai passar a ganhar 700 mil euros líquidos por época em Alvalade, ficando vinculado a uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, a mais elevada do atual plantel campeão nacional. Luís Cerqueira, que no Braga acolheu Pedro Gonçalves com apenas 13 anos de idade e o ajudou a crescer para o futebol, assegura que o jogador do Sporting não se deixará encadear pela cifra milionária do novo contrato.

“O Pedro é um rapaz humilde, trabalhador e penso que, esse deslumbramento, a acontecer ,eventualmente, teria sido no momento em que ele apareceu em grande no Sporting, na época passada. Nesta altura, ele já está habituado aos elogios e ao reconhecimento, quer da comunicação social quer dos adeptos, quer do próprio clube; já não se deixará afetar por isso” assevera Luís Cerqueira.

Futebol inglês no horizonte

Pedro Gonçalves tinha – e tem – pretendentes no futebol europeu. No entanto, na opinião do seu antigo treinador no Braga, o avançado, de 23 anos tomou a decisão correta ao manter-se no Sporting, com que, na época passada, se sagrou campeão.

“Ela faz bem em ficar no Sporting. Era importante fazer mais uma ou duas épocas ao nível que tem apresentado. Aí, sim, penso que estará preparado para dar um salto para um dos grandes do futebol europeu, nomeadamente do futebol inglês, onde eventualmente penso que ele gostaria de jogar”, assinala Luís Cerqueira.

O facto de Pedro Gonçalves ter servido durante duas épocas o Wolverhampton ajudaria à sua adaptação, acrescenta Luís Cerqueira.

“Já conhece um pouco os cantos à casa. Neste momento, será a Liga mais cobiçada do mundo para os jogadores. Penso que ele está a trilhar um caminho certo para voltar a Inglaterra ou ir, eventualmente, para uma das principais ligas da Europa”, aponta.

Golaço ao Braga, Supertaça no bolso e o que está para vir

Foi Pedro Gonçalves que marcou, em Aveiro, o golo com que o Sporting garantiu a conquista da Supertaça, frente ao Braga. Matheus bem se esticou, mas a obra de arte que saiu do pé direito de "Pote" já tinha como destino traçado as redes da baliza minhota e a galeria restrita dos melhores golos da época, acabada de iniciar.

“Já começam a ser tantos que a veia goleadora dele está confirmada e com golos de belo efeito, com recorte técnico acima da média. Realmente, o Pedro está em grande” reconhece Luís Cerqueira, nesta entrevista à Renascença.

O antigo treinador de Pedro Gonçalves nos sub-15 do Braga está convicto de que a segunda temporada do avançado em Alvalade tem tudo para ser igual ou melhor do que a primeira, em que impressionou com a sua "consistência e maturidade de jogo".

“Não é por acaso, isto que ele vai fazendo. Na época passada foi, jogo após jogo, mostrando que é um jogador com uma capacidade técnica acima da média, capacidade finalizadora e excelente leitura de jogo; ocupa muito bem os espaços e penso que o Pedro já não tem mais nada a provar. Apesar de jovem, é um valor seguro da nossa Liga”, conclui.