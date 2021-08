Carlos Xavier: "Ugarte vai valorizar o plantel do Sporting"

Manuel Ugarte é uma boa contratação para o Sporting e vai dar mais valor ao plantel verde e branco. A opinião é de Carlos Xavier, antigo médio dos leões, em entrevista a Bola Branca, e que considera que contratação do uruguaio insere-se na política de reforços cirúrgicos que os leões têm feito.

"As contratações que o Sporting tem feito têm sido cirúrgicas e para colmatar algumas necessidades, onde Rúben Amorim quer ter concorrência com valor aproximado. O Ugarte será um reforço que irá valorizar ainda mais o plantel do Sporting", considera.

A renovação de Pedro Gonçalves com o Sporting está a ser finalizada, e pode ser uma realidade em breve. No jogo da Supertaça, Pote voltou a marcar mais um grande golo, que o pode colocar na rota de outras equipas.

Carlos Xavier avisa que não só ele, mas também outros jogadores estão a ser alvo de interesse de outros clubes, mas revela que gostaria que todos se mantivessem no plantel verde e branco.

"Outros jogadores estão no radar dos tubarões, não só por este momento, mas pelo que fizeram na época passada. Não foi só o Pote, também outros jogadores estiveram em evidência, e qualquer um pode vir a sair, mas espero que o Sporting os consiga manter, para cimentar a qualidade da equipa para lutar por títulos, e que podem ser vendidos depois por um valor maior", entende.

Na opinião de Carlos Xavier, o jogo da Supertaça, em que o Sporting bateu o Braga, trouxe ainda mais segurança à equipa de Rúben Amorim para o início do campeonato.

"Esta vitória veio ainda trazer mais confiança a todo o grupo, com uma vitória contra uma equipa muito difícil, o Sporting foi superior e mereceu vencer e nada melhor para começar o campeonato do que chegar de uma vitória importante. No campeonato o primeiro adversário é o Vizela, que poderá ser uma boa equipa para o Sporting entrar a ganhar, mas todo o cuidado será pouco", avisa.