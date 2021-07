Supercampeão. Sporting bate Braga e conquista primeiro troféu da época

Aos 20 minutos, Abel Ruiz roubou a bola no ataque, atrasou para Ricardo Horta e o extremo solicitou Fransérgio com um passe longo para a entrada da área. O brasileiro recebeu orientado para trás, tirando os defesas da jogada, o que lhe deu tempo para olhar, pensar, apontar e rematar colocado para o fundo das redes, sem hipótese para Adán.

O Sporting conquistou a Supertaça, este sábado, ao derrotar o Sporting de Braga, por 2-1, no Estádio Municipal de Aveiro e com público.

O Braga teve mais um par de situações de perigo, até que, aos 29 minutos, Nuno Mendes descortinou o movimento de rotura de Jovane Cabral e lançou-o na profundidade com um grande passe rasteiro. Na cara de Matheus, o cabo-verdiano atirou com tranquilidade para o empate.

Logo depois, lançado na esquerda por Matheus Nunes, Nuno Mendes voltou a fazer das suas e cruzou com precisão para o segundo poste, para a entrada de rompante Pedro Gonçalves que, à boca da baliza, disparou de primeira. Porém, Matheus negou o golo com uma grande defesa.

Não foi à primeira, foi à segunda. Matheus Nunes lançou Pedro Gonçalves nas costas da defesa do Braga, já dentro da área mas muito à direita e aparentemente sem ângulo. Contudo, o melhor marcador do último campeonato mostrou que não há tal coisa como "pouco ângulo" quando se é craque, com uma trivela sublime que fugiu à luva bem esticada de Matheus e só parou no cantinho superior da baliza.